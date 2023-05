Torna la fiera di Sant’Eustachio Ecco le novità

Oggi la frazione di Sant’Eustachio, a Montignoso, si animerà con la tradizionale fiera che quest’anno vede importanti novità a seguito del nuovo piano del commercio adottato dall’amministrazione lo scorso 28 aprile. Grazie alla disponibilità di don Patrizio Carolini, è stato raggiunto un accordo per far sì che la manifestazione possa svolgersi nel terreno di proprietà della Curia antistante la chiesa dell’omonima frazione, permettendo il trasferimento delle bancarelle da via della Resistenza. La fiera di Sant’Eustachio si svolge dalle ore 8.30 alle 22. "Con la nuova collocazione – spiega l’assessora al commercio e alle attività produttive Gina Gabrielli – andremo a migliorare la sicurezza sia degli ambulanti che dei visitatori; eliminando la disposizione dei banchi dalla strada la fiera da quest’anno sarà un luogo più accogliente e maggiormente fruibile".

Tra le maggiori novità anche la disponibilità di nove posti assegnati agli spuntisti, di cui tre riservati alle attività alimentari, tre alle attività non alimentari, uno riservato ai diversamente abili, uno ai produttori agricoli e infine uno sarà assegnato alle attività condotte da under 35. "Grazie all’ampliamento degli spazi a disposizione e al lavoro svolto dagli uffici tecnici, da quest’anno potremmo accogliere più banchi – dice ancora l’assessora Gabrielli – una novità che mira a stimolare e valorizzare ulteriormente il commercio locale, un’opportunità preziosa. Per questo rivolgo l’invito agli operatori ambulanti di partecipare numerosi affinché la fiera possa tornare allo splendore dei vecchi tempi. Invito tutta la cittadinanza a partecipare per scoprire le eccellenze del nostro territorio, godere della vivace atmosfera festosa, in un evento che unisce passato e presente, tradizione e innovazione, per celebrare la nostra identità, promuovere il commercio locale e godere di momenti di convivialità e divertimento che solo una fiera sa regalare".