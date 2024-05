Torna la Festa della birra. L’originale targata Tc&t

Dopo cinque anni di stop torna la ‘Carrara bier fest’, per tutti la ‘festa della birra’, di scena dal 23 agosto al 7 settembre nel piazzale di Carrarafiere. Prima la pandemia, poi il downburst del 18 agosto 2022 e infine il concerto di Francesco Gabbani hanno impedito che la festa della birra tornasse ad animare il piazzale della Imm. E dunque dal 23 agosto al 7 settembre dalle 18 alle 24 tutti con i ‘boccali in alto’. Ad organizzare la ritrovata festa della birra sarà la storica società ‘Tc&T’, scelta da Imm con una gara. L’edizione di quest’anno può quindi essere considerata come l’edizione della rinascita, e l’obiettivo degli organizzatori è quello di riportare la ‘bier fest’ ai suoi antichi splendori. Sarà così riproposta e rafforzata la sua caratteristica originaria: un evento completamente organizzato in puro stile bavarese sia per la parte gastronomica sia per l’intrattenimento musicale e folkloristico. In questa ottica la festa della birra si propone anche di contribuire a rilanciare il rapporto di gemellaggio tra le città di Ingolstadt e di Carrara, che ha rappresentato la principale motivazione della sua nascita più di 45 anni fa.

Al riguardo sono già stati avviati, con l’approvazione dell’amministrazione comunale, contatti con il sindaco di Ingolstadt per valutare e definire forme di collaborazione affinché la bier fest ritorni ad essere anche un’occasione di vicinanza tra le due comunità. La Tc&T per soddisfare al meglio le aspettative del pubblico ha avviato un rapporto di partnership con la Nordbrau di Ingolstadt, lo storico birrificio che da sempre riempie i boccali della festa della birra, e con la Sagevan Marmi di Carrara, che sarà lo sponsor della manifestazione. Come da tradizione torna anche ‘Tutti in fiera’, la mostra mercato del commercio, dell’artigianato e dei servizi che la stessa Tc&T organizza fin dal 1988. Sarà così riproposto l’originale binomio tra birra, gastronomia e folklore bavaresi accompagnati dall’esposizione dei più svariati settori merceologici per soddisfare le esigenze delle migliaia di visitatori che si riversano a Carrafiere ogni anno in occasione della bier fest. Proprio per questo ‘Tutti in Fiera’ si propone di coinvolgere maggiormente gli operatori commerciali carraresi, che possono sfruttare un’opportunità pressoché irripetibile per promuovere i loro prodotti e servizi ed incrementare le loro vendite.