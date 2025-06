Torna la Bau Beach. Alla Fossa Maestra l’area attrezzata

CARRARADa domani fino al 15 di settembre riapre la Bau Beach di Fossa Maestra. Per questo la sindaca Serena Arrighi ha firmato l’ordinanza per l’accesso al mare ai cani sorvegliati. Il provvedimento è finalizzato a disciplinare l’accesso ai cani alle spiagge libere, si rende necessario per prevenire problemi igienico sanitari nel periodo di massimo affollamento dell’arenile per i frequentatori e soprattutto per i bambini, ma anche a tutela degli stessi animali. L’area della Bau beach è stata individuata in quella compresa tra i corsi d’acqua Fossa Maestra e Parmignola, per un’estensione di circa 1.600 metri quadrati dedicata agli amici a quattro zampe, senza limitazioni di orario, che potranno avere libero accesso alla spiaggia. I proprietari dei cani hanno comunque l’obbligo, all’interno della spiaggia, di dotarsi di un guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e cinquanta e delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, e di porre in essere tutte le cautele per garantire la propria e l’altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l’accompagnatore dovrà assicurarsi che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini, deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all’animale e provvedere per la zona d’ombra. Nell’ordinanza consultabile all’albo pretorio e sul sito del Comune all’indirizzo www.comune,carrara.ms.it, sono contenute tutta una serie di altre specifiche prescrizioni che disciplinano la fruizione della Bau beach.