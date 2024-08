Torna il concerto all’alba con i ragazzi del Palma. Appuntamento alle ore 6

Anche quest’anno ci sarà l’ormai tradizionale appuntamento del concerto alba “Nessun dorma” giunto alla sua quinta edizione, organizzato dall’associazione culturale Antica Massa Cybea. L’appuntamento è per domattina, 15 agosto, alle ore 6 del mattino. La novità, rispetto alle edizioni passate, è che si svolgerà in piazza Bad Kissingen, sempre a Marina, e non al Pontile. Il concerto sarà eseguito dall’orchestra di fiati del Liceo musicale Palma di Massa diretta dal maestro Riccardo Figaia (nella foto) che porterà in scena un programma musicale molto variegato, dal classico al contemporaneo. Durante il concerto, che prende il suo nome da una celebre area del compositore Giacomo Puccini e in occasione dei 100 anni dalla sua morte, non mancherà un momento a lui dedicato. "Nel silenzio di una città che ancora dorme – affermano i promotori – aspettare in musica il nascere del sole è un’emozione unica e autentica che assolutamente almeno una volta nella vita va provata e se poi, a fare da cornice sono le Apuane e il mare, allora tutto è ancora più suggestivo". Hanno collaborato il Comune, l’associazione 50&Più, i volontari della Vab, il Club fotografico apuano e il Ccn diMarina ’A spasso per la costa’.