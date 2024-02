Torna il carnevale in centro: giochi e musica per i bambini

Domenica in piazza Gramsci torna il Carnevale della Pro loco Carrara, che la scorsa domenica ha riscosso un grande successo di pubblico. A partire dalle 14 in piazza saranno presenti postazioni di trucca bimbi, laboratori creativi, animazione, mascotte e divertimento assicurato per le mascherine. E poi alle 15 tutti a vedere lo spettacolo di burattini di Gioppino e Jonathan Ilandia, e a seguire la baby dance per scatenarsi in allegria con musica e stelle filanti. E anche domenica in occasione del Carnevale Pro loco nella parte alta di via Roma torna il mercatino straordinario con prodotti tipici locali. A coinvolgere le mascherine durante tutta la giornata ci saranno anche associazioni come Avis e animatori, che per l’occasione faranno animazione e laboratori dedicati per questa domenica di Carnevale all’aria aperta. E anche stavolta per i bambini sarà l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna dell’allegria indossando il costume dei loro personaggi preferiti.