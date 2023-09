Torna "ColorInCorsa" Oltre 400 oggi al via tra musica e divertimento

Conto alla rovescia per la seconda edizione di "ColorInCorsa", che prende il via oggi, alle 15.30, da piazza della Repubblica a Pontremoli. Un evento divertente, colorato, salubre e curioso tanto che ha già richiamato ben 400 iscritti in arrivo da tutta la Toscana e dalla vicina provincia della Spezia. Ma è ancora possibile effettuare l’iscrizione oggi al check-in in piazza della Repubblica al costo di 8 euro dai 3 anni in su. Occorre essere muniti dello ’Starter Pack’ fornito dagli organizzatori con gli ’strumenti’ indispensabili per affrontare i 5 Km previsti da programma della camminata-corsa-pedalata tra le vie del territorio per sgranchirsi le gambe prima di metterle sotto un banco di scuola. Se finiranno le colorate ’munizioni’ non c’è da disperarsi perché la battaglia potrà continuare grazie ai 2 punti ’di carica’ che si troveranno lungo il percorso dove sarà possibile acquistare altre bustine.

Una seconda edizione che riserverà delle sorprese a tutti coloro che parteciperanno: innanzitutto i ’Pedrasamba’ street band. Saranno loro a dare il via alla corsa e a terminarla con un coinvolgente e ritmato intrattenimento a base di percussioni… A sorpresa in uno dei 5 Color point ci si imbatterà nei ’trampolieri di Circotà’ che dall’alto delle loro gambe faranno cadere a sorpresa su tutti i partecipanti una ’pioggia’ di variopinte polveri colorate . E poi ’ClickInCorsa’ il contest fotografico a cui tutti potranno gratuitamente partecipare: basterà postare foto divertenti, colorate e pazze con l’hashtag #colorincorsa sulle pagine social Facebook e Instagram, e il gioco è fatto. La foto che avrà ricevuto più likes vincerà il primo ambitissimo premio: il noleggio per un’intera giornata di due e-bikes, offerto da Sigeric Soc. Coop. E poi tanta musica con il dj Marco Bellotti, coinvolgente intrattenimento con un colorato karaoke trascinati dal poliedrico artista Gabriele Zanini e una golosa merenda per tutti. Ad accompagnare i partecipanti ci saranno musica e tante sorprese.

Condizione richiesta: una maglietta bianca, pronta a divenire multicolor nel corso del tracciato. E poi via, insieme all’Asd Goodbike e ai Pedrasamba che apriranno il fiume colorato di persone che si snoderà lungo le vie del centro. Lo scopo è divertirsi e vivere un’esperienza piacevole ed originale, giungendo al termine del percorso più colorati che mai. "Visto il successo dello scorso anno abbiamo mantenuto la formula intatta ma con novità divertenti e stimolanti per tutti: dai Pedrasamba, ai trampolieri di Ciorcotà, al contest fotografico ’ClickInCorsa’ – dice l’assessore all’istruzione Annalisa Clerici –. L’obiettivo è divertirsi in modo sano, positivo, originale. Un saluto all’estate e l’augurio di un coloratissimo anno scolastico a tutti nostri giovani".

Sono diverse le realtà che hanno contribuito all’evento: Protezione civile Pontremoli, Misericordia di Pontremoli, Panathlon Club Pontremoli Lunigiana, Sigeric, Lunigiana World, Io Bevo, Ferrero, Biciclo di Aulla, Volley Pontremoli, Lunigiana Pontremolese 1919, Polisportiva Pontremolese Atletica e Basket Pontremoli, Pro Loco Mani e Menti, Kinemove Center, il Porto dei Piccoli, Land Mover, Francigena Half Marathon, il Forno di viale Fiorini, Non solo Pane, Forno Tarantola, Bar Alvaro, Gelateria Delizia, Pasta fresca da Cristina, Bardini Pasta fresca e Gastronomia.

Natalino Benacci