Torano accende la notte dei ‘fuochi’. Show pirotecnico da Cava Ruggetta

“Le Stelle del Marmo” illuminano le cave di Carrara. Tutti con il naso all’insù per lo spettacolare show pirotecnico di “Torano Notte e Giorno” offerto dalla Ditta Calacata Borghini che si consuma, come ogni anno nella Notte di San Lorenzo. Un appuntamento tra i più attesi dai carrarini e non solo, quello di oggi, alle 22 quando i fuochi verranno “sparati” in cielo dal piazzale di Cava Ruggetta in località Crestola e sarà uno spettacolo visibile sin dalla costa. L’evento è inserito nella 26ª edizione della rassegna diffusa di arte contemporanea, cultura e cibo promossa dal Comitato Pro Torano per la direzione artistica di Emma Castè che quest’anno trae la sua ispirazione dall’oro, elemento gioioso, positivo e di prosperità e dal celebre romanzo-film “La Fabbrica di Cioccolato”: due fili tematici che si intrecciano e si snodano tra le piazzette, vicoli e cantine del borgo per svilupparsi attraverso le opere e le installazioni di 23 artisti e gli allestimenti colorati dei paesani.

La rassegna è visitabile fino a martedì quando sarà decretato il vincitore del Premio Franco Borghetti. L’accesso al percorso espositivo è libero dalle 19.30. Per evitare disagi alla circolazione e permettere ai visitatori di raggiungere il Paese il Comitato Pro Torano ha messo a disposizione anche quest’anno il servizio navetta da Carrara zona parcheggio San Martino (fermata all’interno del parcheggio dietro l’ex tribunale) e tragitto via Ulivi zona teatro Animosi. Prima corsa alle 19 e poi ogni 15 minuti. Ultima corsa da Torano per il rientro è alle 23,45. Il Comitato Pro Torano si raccomanda di non lasciare le macchine in doppia fila lungo le vie di accesso al paese in modo da non impedire la regolare corsa della navetta.

In mostra ci sono le opere di Achille Pardini, Alexandra Borodinova, Andrea Vannoni, Carmen Bertacchi, Dale, Giorgio Meccheri, Leonel Guarda, Luciana Bertaccini, Maria Gasparotti, Massimiliano De Vitis, Massimiliano Merler, Maurizio Martinelli, Michele Monfroni, Oxana La, Oronzo Luciano Vittorio Ricci, Roger Martin Wilson, Rosanna Rotondi, Sandra Rigali, Stefano Graziano, Stefano Siani, Viola Maria Rossi, Veronica Caleo, Vittoria Angela Romei. La rassegna è organizzata e promossa con il contributo del Comune di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Ditta Calacata Borghini e Calacata Crestole, Ditta Viva IT srl, Ditta Barattini Marmi srl, Cave Amministrazione SRL, il fondamentale sostegno della Fondazione Marmo per la Residenza d’Artista ed il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara e Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana.