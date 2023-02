Tirreno Ct, tutto pronto per il salone del gusto

Ricco il programma della 43esima edizione della Tirreno Ct, che in coppia con Balnearia apre i battenti domenica 26 febbraio nei padiglioni di Carrarafiere. La kermesse dedicata all’accoglienza e al turismo chiuderà nella giornata del 1 marzo. Tante le novità proposte in questa edizione, a cominciare dal ‘pentathlon’ della cucina, una gara per valorizzare le capacità professionali nelle attività di cucina di tutti i giorni per cuochi professionisti, aperta alla categoria under 25 e over 25. E poi: appuntamenti di approfondimento, seminari, cooking show, convegni, tavole rotonde, eventi collaterali con master e workshop che hanno fatto e fanno della fiera un grande momento di formazione e aggiornamento professionale per pasticceri, pizzaioli, ristoratori e barman, insomma, le eccellenze del food & beverage in un’unica fiera. A caratterizzare ogni edizione dell’evento, grandi marchi italiani ed esteri con tutte le novità e i prodotti di punta: dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti, tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Presente anche un’ampia selezione di aziende vitivinicole e distillerie rappresentate direttamente dai produttori.

Le associazioni dei sommelier promuoveranno come sempre numerose degustazioni tematiche con esperti del settore per fare dei focus sui vitigni e sui territori di provenienza.

Prosegue il legame con Balnearia, il salone professionale dell’outdoor design, benessere ed attrezzature balneari che fanno della Tirreno Ct un unico grande evento di riferimento per il settore dell’accoglienza, dalla ristorazione al wellness, dallo street food all’hotellerie per arrivare all’ospitalità in spiaggia.

Giunta alla 24esima edizione, Balnearia vede nei propri spazi rappresentato il meglio dei settori merceologici, oltre ad essere da sempre anche un importante momento di incontro per tutti gli operatori e per tutti i l oro problemi. La Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria organizzerà una festa per celebrare il suo decimo anniversario di nascita con una serie di importanti eventi.

Tre i campionati italiani per valorizzare le eccellenze del made in Italy, centinaia di pasticceri e maestri dell’arte bianca, provenienti da ogni angolo d’Italia, si sfideranno per contendersi gli ambiti trofei del ‘Campionato della panificazione’, miglior colomba d’Italia e ‘Campionato italiano di ‘pasticceria’. In questo contesto Cna turismo e commercio della Toscana in collaborazione con Cna di Massa Carrara, organizzano l’assemblea nazionale e un tavolo di confronto con il governo per evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein, attraverso una mappatura delle concessioni che rilevi la disponibilità della ‘risorsa spiagge’ per nuove iniziative imprenditoriali. L’assemblea nazionale e il tavolo di lavoro si svolgeranno lunedì 27 febbraio dalle 10 alle 13 nella sala Bernini del complesso fieristico. E a seguire (alle 16) il convegno ‘Il valore del territorio’: le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale.