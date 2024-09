Thriller di giallo e magia. Il libro di Stefano Conti

È in programma per venerdì alle 18 al Ridotto degli Animosi la presentazione del libro ‘L’equazione perfetta’ di Stefano Conti. Il volume è patrocinato dal Club per l’Unesco ‘Carrara dei marmi’ e da ‘Carrara città creativa Unesco’. Il romanzo racconta la storia di un professore di un liceo piemontese che si immerge di notte in un’isolata spiaggia della Liguria: in mano stringe un antico talismano egizio. All’alba due studenti, Giulia e Riccardo, vedono riemergere dal mare il corpo senza vita del loro insegnante. Una tranquilla gita scolastica si trasforma così in una frenetica ricerca per scoprire il mistero. Con l’aiuto dei compagni di classe, i ragazzi si avventurano per le vie di una città affascinante e inquietante come è Torino, la capitale della magia bianca e della magia nera. I protagonisti, risucchiati in un vortice di enigmi, affrontano un oscuro percorso che li conduce dal ‘Libro dei Morti’ alla Sacra Sindone, dalla Fontana Angelica alla Porta del Diavolo. Un thriller coinvolgente e profondo che sconfina nell’occulto, in un trepidante crescendo, fino al colpo di scena finale. Ad accompagnare la presentazione del romanzo anche lo spettacolo con immagini e video interpretato da Fabiola Angelini.