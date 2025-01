The blues brother, il mito. Lo show agli Animosi

Giovedì alle 21 sul palco del teatro Animosi spazio ai balli acrobatici con lo show della compagnia keniota ‘Black Blues Brothers’ intitolato ‘Let’s twist again!’. Cinque acrobati in stile americano con l’Africa nel sangue, che hanno già conquistato più di seicentomila spettatori in oltre novecento date in tutto il mondo. Lo spettacolo nato dalla fantasia Alexander Sunny è un tributo acrobatico al leggendario film di John Landis ‘The blues brothers’. Uno spettacolo che ha conquistato anche Papa Francesco, il Principe Alberto e la Principessa Stéphanie di Monaco, la Famiglia Reale inglese durante la Royal Variety Performance e il pubblico del prestigioso Festival del Circo di Monte Carlo e del Moulin Rouge.

In una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, per ingannare l’attesa, ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria fidanzata, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore faranno loro perdere il treno. I cinque uomini si scatenano in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie, persino i passaggi a livello. Uno spettacolo acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile (da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin) che accompagna un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro.

In scena con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde. Le coreografie sono di Electra Preisner e Ahara Bischoff, mentre la produzione è targata Mosaico Errante. La biglietteria del Teatro degli Animosi sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30 e giovedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. I posti in platea e nei palchi centrali costano 22 euro (20 il ridotto), palchi laterali16 (14 ridotto), loggione 12 (11 ridotto). I biglietti si possono acquistare anche a prezzo intero su Vivaticket.