‘Tesori di carta’ sotto la lente delle Università

Un convegno di due giorni con numerosi studiosi per mostrare “I tesori di carta del castello. Da Dante a Proust”. Il castello è quello di Castiglione del Terziere nel Comune di Bagnone, che racchiude al suo interno lo straordinario patrimonio librario raccolto dal proprietario, il farmacologo, manager, scrittore e mecenate Loris Jacopo Bononi, morto nel 2012. A organizzare il convegno, venerdì e sabato, sono le Università di Bologna e Parma per rendere nota alla comunità scientifica nazionale e internazionale la straordinaria biblioteca, fornendo anche le fondamentali coordinate culturali che la caratterizzano e ne hanno guidato la costituzione. L’obiettivo è anche valorizzare il castello e il borgo come centro culturale avviando forme di collaborazione continuative con l’Università di Parma.