Lieve scossa di terremoto in Toscana avvertita al confine con la Liguria

Carrara, 15 febbraio 2025 – Lieve scossa di terremoto in Toscana all’alba di sabato 15 febbraio. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro a Massa Carrara. Il terremoto è stato di 2.3 gradi Richter, a una profondità di nove chilometri.

Non si segnalano danni a cose o persone, ma in molti hanno chiaramente avvertito la scossa. Che è stata sentita in diverse zone della provincia di Massa Carrara. Nei giorni scorsi uno sciame sismico aveva colpito la provincia di Siena e in particolare Monteroni d’Arbia.

La scossa più importante era stata in quel caso di 3.1 gradi Richter. In quel caso in moltissimi avevano sentito chiaramente il terremoto. E per evitare ogni possibile conseguenza erano state chiuse le scuole per un giorno.