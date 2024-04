’Terre di Canossa’ fa tappa in città. Sosta in piazza Aranci Il 20 aprile a Massa transiterà la gara automobilistica 'Terre di Canossa', che attraversa Toscana e Liguria. Il Comune accoglierà i concorrenti stranieri con la speranza di far scoprire le bellezze locali. Canossa Events ha preparato una guida turistica per gli equipaggi. La competizione si svolgerà dal 18 al 21 aprile, con tappe a Forte dei Marmi, Massa, Garfagnana, Lucca, Viareggio e le Cinque Terre.