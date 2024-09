Terme, stagione lunga: "Aperte fino al 15 ottobre"

L’autunno è particolarmente indicato per le cure termali, così Emanuele Folegnani, amministratore della Società ’Centrobenessereequiterme Fgm Toscana srl’, che conosce questa peculiarità, ha annunciato che le Terme di Equi resteranno aperte e in attività fino al 15 ottobre.

"La piscina termale con acqua corrente a 24 gradi circa, se le condizioni metereologiche lo permetteranno, sarà fruibile sino al 30 settembre – dice Folegnani – mentre i padiglioni per cure e servizi massaggio, idromassaggio ed estetica, restano aperti fino al 15 ottobre. Siamo ben consapevoli che l’allungamento della stagione termale nelle condizioni attuali non è economicamente autosostenibile – spiega l’amministratore – però si tratta di un’azione rientrante in un progetto più ampio, che verrà integrato dalle attività del centro benessere e da altre iniziative in programma". Gli utenti, oltre che della piscina termale, possono usufruire delle cure inalatorie e della balneoterapia, sfruttando l’acqua termale salso iodica-alcalina che, da secoli, alimenta la realtà termale di Equi.

"Le acque, attraverso cicli di cure inalatorie e di balnoterapia – precisa Folegnani – sono particolarmente indicate per affezioni dell’apparato respiratorio ed otorinolaringoiatriche, vasculopatie e flebopatie di tipo cronico. Per accedere alle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale è necessaria la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista con l’indicazione della patologia e del ciclo di cura da erogare. Gli utenti potranno inoltre usufruire dei servizi: estetico, massaggi, idromassaggi e del bar interno la struttura stessa. Un particolare importante – aggiunge Folegnani – dal 7 ottobre, la possibilità d’arrivare allo stabilimento termale è favorita dalla riapertura della linea ferroviaria Aulla-Lucca, pertanto scendendo alla stazione ferroviaria di Equi in pochi attimi si raggiungono le porte d’entrata delle Terme". Per info: 0585 949339.

Roberto Oligeri