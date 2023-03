Terapia anti-alluvioni Via ai lavori straordinari sul torrente Parmignola Opere per 1,4 milioni

Sono pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria nel bacino del torrente Parmignola. Un intervento che prevede una spesa totale di un milione e 400mila euro e che partirà tra una ventina di giorni. La ditta che si è aggiudicata l’appalto, diretta dai tecnici del Consorzio di bonifica, dovrà asportare parte dei sedimenti di fondo della fossa Maestra e di altri canali che in passato sono stati teatro di disastrosi eventi alluvionali. Le consistenti opere previste hanno l’obiettivo di migliorare le capacità di deflusso dell’ampio bacino idraulico della Fossa Maestra.

Il torrente Parmignola, che segna il confine tra Carrara e la ligure Luni, presenta infatti da tempo diverse criticità: oltre ad avere un alveo molto ristretto, l’area possiede anche una doppia strozzatura idraulica formata da due ponticelli ravvicinati (distanziati di solo una decina di metri) che consentono al torrente di sottopassare la statale Aurelia e la linea ferroviaria. Proprio questa strozzatura è la causa dei frequenti straripamenti, in corrispondenza dell’Aurelia, che hanno causato inondazioni nelle aree circostanti sia sul lato di Carrara sia su quello di Luni.

"Si tratta di una zona particolarmente delicata dal punto di vista idraulico – ha spiegato il presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi – Questa porzione del territorio, infatti, da tempo è in sofferenza dal punto di vista idrogeologico a causa degli eventi metereologici che si sono succeduti negli anni. Adesso, con il finanziamento ottenuto, potremo lavorare sul ripristino di una situazione di maggiore sicurezza e di prevenzione. In questo bacino stiamo per realizzare un intervento davvero significativo, dalla portata direi storica, e continueremo ad occuparcene per garantirne la totale sicurezza".

"Si tratta di lavori molto attesi e che, una volta conclusi, avranno un impatto importante su tutta la zona – ha aggiunto la sindaca di Carrara, Serena Arrighi " Con questi interventi il Consorzio di bonifica Toscana Nord garantirà una maggiore sicurezza idrogeologica e come amministrazione comunale siamo pronti a collaborare per quanto di nostra competenza".