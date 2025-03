Tecnologia e servizi. Parte la digitalizzazione delle pratiche edilizie

Il Comune avvia una rivoluzione digitale nel settore edilizio: le pratiche edilizie archiviate saranno progressivamente digitalizzate per migliorare l’efficienza amministrativa, ridurre i tempi di risposta e semplificare l’accesso ai documenti. L’assessore Matteo Basteri ha annunciato il progetto, sottolineando i vantaggi concreti per cittadini e professionisti: "Grazie alla digitalizzazione, sarà possibile consultare online gli elenchi delle pratiche edilizie, evitando spostamenti inutili e riducendo il carico di lavoro degli uffici comunali. La documentazione sarà fornita direttamente in formato digitale, garantendo maggiore sicurezza nella conservazione dei dati e creando un archivio più accessibile".

Per sostenere questa transizione, i diritti di segreteria sono stati uniformati a 40 euro per ogni pratica, sia essa la prima o una successiva associata allo stesso immobile. Nuova organizzazione degli sportelli e accesso centralizzato ai documenti. Per consentire un’implementazione efficace del progetto, gli orari dello sportello amministrativo saranno temporaneamente modificati: sarà aperto per l’intera giornata del martedì e chiuso il giovedì, mentre gli uffici tecnici manterranno gli orari consueti. Inoltre, l’accesso agli atti avverrà esclusivamente tramite la piattaforma C- Portal, eliminando le attuali modalità cartacee o tramite altri canali (protocollo, Urbi). Per chi avrà difficoltà con il nuovo sistema, sarà garantita assistenza tramite il personale Urp e Sue durante la fase di transizione.

Dal mese di aprile, nuove funzionalità online. A partire da aprile, sarà possibile calcolare gli oneri di digitalizzazione direttamente online, senza bisogno di recarsi agli sportelli. Inoltre, verranno introdotte nuove funzionalità per la gestione dei depositi delle strutture “prive di rilevanza”. Il piano di digitalizzazione interesserà gli archivi Sue, i condoni edilizi e gli elenchi delle pratiche storiche, consentendo ai tecnici di consultare la documentazione direttamente dal proprio ufficio, con un notevole risparmio di tempo e risorse.

Un investimento per il futuro. "La digitalizzazione apporterà benefici immediati e a lungo termine – spiega l’assessore Basteri –. I professionisti lavoreranno con maggiore rapidità ed efficienza, mentre il Comune disporrà di un archivio sicuro e protetto dal deterioramento. È un percorso impegnativo, che richiederà tempo, ma una volta ottimizzato consentirà di ridurre i tempi di evasione delle pratiche, garantire maggiore sicurezza e ottimizzare le risorse umane".

"La digitalizzazione dell’archivio edilizio è solo il primo passo – conclude il sindaco di Massa Francesco Persiani –. Vogliamo rendere l’amministrazione più moderna, trasparente e funzionale, offrendo ai cittadini un servizio più efficiente e innovativo".