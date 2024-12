Tecnici, elettricisti contabili e saldatori

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 TECNICO PROGRAMMATORE. Azienda specializzata nelle lavorazioni di tornitura e fresatura a controllo numerico di particolari meccanici di piccole e medie dimensioni cerca operatore macchine, preferibilmente con esperienza, ma si valutano anche giovani per contratti di apprendistato (under 29). Sede Licciana Nardi. Offerta MS-241949.

IMPIEGATO. Azienda che opera nell’ambito del settore nautico ricerca impiegato che sia in grado di eseguire il disbrigo pratiche per yacht e navi commerciali, formalità presso le autorità marittime, doganali e la guardia costiera nonché spedizioni. Gestione attività in banchina. Richiesta buona conoscenza dell’inglese e competenza informatica. Sede Carrara. Offerta MS-241874.

CONTABILE. Studio commercialista ricerca contabile con conoscenze in merito alla tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche. Iniziale contratto a tempo determinato part time (mattino) prevista trasformazione. Sede Massa. Offerta MS-241752.

1 INSTALLATORE. Azienda ricerca per inserimento a tempo indeterminato tecnico per installazione, manutenzione caldaie e impianti di condizionamento, con esperienza specifica o in ambiti similari. Sede Massa. Offerta MS-241444.

1 SALDATORE. Impresa settore edilizia stradale (acquedotti, gasdotti e fognatura) ricerca un saldatore, preferibilmente con patentino per l’acciaio (l’azienda è disponibile a sostenere costi del corso di formazione per il conseguimento del patentino). Cantieri zona Massa Carrara, Versilia, La Spezia. Tempo indeterminato. L’azienda valuta un inserimento con contratto di apprendistato, per inesperti con meno di 29 anni. Sede Massa. Offerta MS-240897.