Criticità in via Belvedere: "Strada invasa dalle piante. E la comunità paga i costi"

Continuano le segnalazioni delle strade montane invase della piante. Questa volta è il lettore Paolo Pieraccini che condivide una Pec inviata ai forestali, Provincia e Comune sullo stato di criticità di via Belvedere. "L’altro pomeriggio sono stato costretto a chiamare i vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza la strada comunale che porta alla mia abitazione, via Belvedere. Quest’ultimi con grandissima professionalità nel giro di un’ora e mezza circa, liberavano la zona interessata da alberi pericolanti. La vegetazione incolta pesa sulle piante invadendo la strada, mettendo così in potenziale pericolo l’incolumità pubblica. Nell’occasione odierna una pianta presentava un’importante frattura sul tronco. Torno nuovamente sull’argomento al fine di interessare i proprietari, le autorità o chi per essi, al mantenimento della pulizia dei terreni che confinano con la pubblica via senza rischiare di rimanere schiacciati dagli alberi pericolanti".

"Sicuramente – prosegue – se la popolazione conoscesse le tariffe per questi servizi, stabilite dal Ministero dell’Interno che variano in base al personale e ai mezzi impiegati, sarebbe più responsabile".

E fa una lista della spesa dei costi: "Ad esempio: vigile del fuoco: 23 euro all’ora, capo reparto 25 euro all’ora; autopompa serbatoio tipo piccolo 55 euro all’ora; autoscala da 30/37 metri: 145 euro all’ora. Le tariffe sono calcolate su base oraria, con un minimo di un’ora. I vigili del fuoco non possono essere gli unici ad aiutare il cittadino, bisogna responsabilizzare i proprietari dei terreni ad una manutenzione costante".