Tariffe della Piscina di Aulla: ecco cosa sapere

"In attesa di pubblicare orari e corsi, queste saranno le tariffe deliberate dall’amministrazione comunale di Aulla – annuncia l’associazione Sportutility, che gestisce la struttura appena inaugurata – Ingresso singolo 6 euro, ingresso singolo ridotto (65 anni) 5 euro, abbonamento 10 ingressi 50 euro, abbonamento 20 ingressi 90 euro, lezione singola corsi nuoto/fitness 10 euro, abbonamento 10 lezioni corsi nuoto/fitness 80 euro. Per frequentare i corsi nuoto/fitness è obbligatoria l’iscrizione (20 euro) e presentare il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica (non obbligatorio per i bambini sotto i 6 anni). Ogni aggiornamento sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Piscina Aulla - Attiva Sportutility“".