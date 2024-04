Targa d’onore dei giornalisti per Giovancarlo Benedetti

Riconoscimento per il collega e amico Giovancarlo Benedetti. L’Ordine dei giornalisti lo ha premiato con la Targa d’onore per i 40 anni di appartenenza all’Ordine. Giovancarlo è iscritto dal 1983. Ha cominciato a fare il cronista proprio come collaboratore del nostro giornale. Poi è approdato alla Rai, prima come corrispondente per la provincia di Massa Carrara, quindi a Rai News e infine al Tg Rai della Toscana. Nella sua carriera Benedetti è stato corrispondente per il Corriere dello Sport-Stadio ed ha collaborato con la Stampa, la Gazzetta del lunedì di Genova e con la Gazzetta del Sud di Messina. La Targa d’onore gli è stata consegnata a Firenze (nella foto) dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, e dal presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli, alla presenza della segretaria Silvia Motroni.