Tappa romana agli Internazionali di tennis per altri dieci ragazzi dell’istituto apuano

Con la cifra Grazie a una bellissima iniziativa della Federazione italiana tennis padel, l’Istituto Barsanti, con un gruppo di studenti, ha potuto assistere agli Internazionali d’Italia di tennis. Con la simbolica di 1 euro, il dipartimento di Scienze motorie, con il suo responsabile Fatticcioni, coadiuvato dalla professoressa Marchini, ha organizzato in maniera perfetta la trasferta a Roma, coinvolgendo sette ragazzi della 4 Art. Einaudi-Fiorillo e 3 studenti del Barsanti (nella foto in alto). Accompagnati dal responsabile Maurizio Fatticcioni e dalla professoressa Alessia Giuntini i ragazzi hanno assistito a diversi incontri sui vari campi dello Stadio dei Marmi, tra cui il Pietrangeli. Una bella esperienza di condivisione, inclusione e socializzazione tra alunni di diversi istituti e indirizzi. I ragazzi hanno poi partecipato allo Junior Village giocando a padel, pickleball e tennistavolo con la collaborazione di istruttori federali in accese partite. Hanno partecipato alla gita Vivaldi, Serra, Monegro, Fiorini, Aliboni, Parodi e Arrighi dell’Einaudi-Fiorillo e Bianchi, Micucci e Maggi del Barsanti.

Il modulo tennis si è arricchito contemporaneamente con la partecipazione alle competizioni provinciali scuola media-superiore di tennis di Massa Carrara. L’istituto Barsanti (nella foto in basso) ha conquistato il titolo di campione provinciale di singolo e di doppio maschile, rispettivamente con Pianini e Pianini-Panizzi e Bianiggi. Buon secondo posto nel singolare femminile di Giulia Baratta. Alla guida del team la professoressa Veronica Verrengia.