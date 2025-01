"Tanti gli impegni su Avenza del Comune"

Sulla questione sicurezza di Avenza affrontata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il Pd prende le difese della sindaca e stigmatizza le condanne dei partiti di opposizione all’operato della giunta comunale. Nello specifico interviene Federica Paradisi responsabile del circolo Pd di Avenza. "L’amministrazione sta puntando a diverse soluzioni proposte dal Pd, che ci auguriamo contribuiscano a risollevare le sorti della cittadina. Nell’ultima variazione di bilancio del 2024 è stata approvata la destinazione di 50mila euro per la riqualificazione della sala Amendola, che porterà grande giovamento. Ci sono altri importanti interventi che Il Pd e questa amministrazione stanno continuando a portare avanti. Al ‘patto per la sicurezza urbana’ firmato nel 2022, sono seguite molte altre iniziative volte a garantire una maggiore stabilità, soprattutto su Avenza. Sono stati approvati progetti per oltre 120mila euro – prosegue Paradisi –, per l’installazione di telecamere in via Sforza, interventi sugli impianti di illuminazione nella zona della Prada, che poi saranno estesi anche in altre strade. Siamo tuttavia consapevoli che il tema sicurezza non è qualcosa che può affrontare la sola amministrazione, è un problema di ordine pubblico in carico al governo; pertanto, è auspicabile da parte nostra come partito e come cittadini, un maggior supporto da parte della prefettura e delle forze dell’ordine".