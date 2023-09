Tanti coniglietti bianchi realizzati da piccoli artisti a Massa in dono ai bimbi del Noa

I bambini ricoverati in Pediatria al Noa hanno ricevuto in dono tanti coniglietti bianchi frutto del lavoro di piccoli artisti massesi che hanno partecipato all’evento ’Radici-2ª edizione’ organizzato dall’associazione La Rivincita di Massa. Alla consegna erano presenti Elisabetta Sordi, vice presidente della Provincia, il direttore della Neonatologia e Pediatria del Noa, Graziano Memmini, insieme a medici e infermieri della struttura. "Nell’ambito dell’evento – ha spiegato la presidente dell’associazione La Rivincita, Carmela Federico – hanno partecipato e portato il loro contributo anche i bambini. Guidati dalle artiste Manola Caribotti, Rosanna Tongiani, Mafalda Pegollo e Margherita Benassi, i piccoli artisti massesi hanno dipinto il Bianconiglio, personaggio di ’Alice nel Paese delle meraviglie’, cristallizzandolo in un cuore di legno. Tutti i cuoricini sono stati poi raccolti all’interno del grande cappello del Cappellaio Matto ed è così che i coniglietti bianchi sono arrivati nel reparto pediatrico destinati ai bambini ricoverati. È importante insegnare a donare con la stessa gioia con cui si riceve e i bambini lo hanno fatto ancora una volta. Un ringraziamento va a Elisabetta Sordi per la sua sensibilità e vicinanza".