Tante le iniziative in occasione della giornata del fiocchetto lilla. Calcio e teatro per sensibilizzare la comunità sui disturbi alimentari

Tante le iniziative in occasione della giornata del fiocchetto Lilla. Una ricorrenza che accende una riflessione sul tema dei Dca. Sui campi del Montignoso in questi giorni scenderanno sul terreno di gioco gli altleti, indossando un simbolico Fiocchetto Lilla. Una giornata-evento per sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani verso queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo. Domani le due squadre dell’annata 2013 si confronteranno in un quadrangolare che vedrà partecipare le società dello Spezia e del Forte dei Marmi. Parte dell’incasso verrà devoluto all’associazione ’Così come sei’, nata per la volontà della famiglia di Lollo, venuto a mancare a causa di questa malattia.

Anche l’Asl scende in campo. Per informare e sensibilizzare tutta la cittadinanza, sabato prossimo, nei due ambulatori per il trattamento integrato dei disturbi alimentari psicogeni di Carrara e Massa saranno apposti fiocchetti lilla, simbolo della giornata, e note informative sul disturbo dell’alimentazione e della nutrizione, mentre venerdì dalle 10,30 alle 13 al Centro salute mentale di Massa (in via Marina Vecchia 74) ci sarà una psicologa a disposizione per informazioni in merito a questa psicopatologia. "Attualmente – dice Fiammetta Mozzoni, dirigente psicologa-psicoterapeuta, direttrice facente funzioni della struttura Salute mentale e dipendenze zona nord (nella foto) - come Asl abbiamo in essere un progetto in collaborazione con il Rotary Club capo fila e le amministrazioni scolastiche che prevede una serie di incontri con gli studenti degli istituti secondari della provincia e una collaborazione per lo spettacolo teatrale “Le gocce del colibrì”, interpretato da Alessandra Berti e Antonietta Ianuale, destinato ai ragazzi delle scuole, che si terrà il 19 marzo al teatro Guglielmi"