"Tacchetti e Resistenza" alla Comasca

Si chiama Spartak Apuane, è una squadra di calcio (Terza categoria) ma non solo. "Siamo una realtà che coniuga sport, aggregazione e tematiche sociali e politiche quali antifascismo, antisessismo e antirazzismo". E in occasione del 25 aprile lo Spartak Apuane ha organizzato una festa dal titolo ’Tacchetti e Resistenza’ al parco della Comasca di Ronchi. "L’idea alla base – afferma il team – è semplice: tornare a festeggiare il 25 aprile in città, riappropriarsi di una memoria storica, conflittuale e materiale nella sua attualità e condire il tutto con il calcio, nella sua dimensione ludica e aggregativa". La giornata comincerà alle 10.30 alle Fosse del Frigido per un tour che toccherà alcuni dei luoghi più significativi della Resistenza massese per poi proseguire dalle 14 alla Comasca per il pranzo e per un torneo di calcetto.