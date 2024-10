Sviluppo rurale e smart villages, domande aperte fino al 7 ottobre

Sarà possibile fino al prossimo 7 ottobre, entro le 13, presentare al Gal le manifestazioni d’interesse per l’Azione SRG07,Cooperazione per lo Sviluppo Rurale, Locale e Smart Villages. Possono presentare domanda: enti pubblici, imprese del settore agricolo, commerciale, artigianato, turismo, oltre ad associazioni operanti nei 14 comuni della Lunigiana e nelle aree montane superiori ai 500 metri nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso. L’azione è incentrata sulla costruzione di una comunità solidale, resiliente ed attrattiva, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento

dei centri montani con l’individuazione di strategie sull’insediamento di nuovi residenti e la realizzazione di servizi nell’ottica del progressivo invecchiamento della popolazione. Le manifestazioni d’interesse riguarderanno: cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali, cooperazione per il turismo rurale, cooperazione per inclusione sociale ed economica e sostenibilità ambientale. Inviare le proposte a: [email protected].