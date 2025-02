Sviene assessore, consiglio sospeso

Attimi di grande preoccupazione ieri sera in consiglio comunale per la salute dell’assessora al Turismo, Grandi Eventi, Politiche Giovanili, Volontariato del Comune di Massa Giorgia Garau. La leghista, poco dopo l’inizio della riunione, si è alzata dai banchi della giunta e si è accasciata a terra priva di sensi. Immediati i soccorso per la giovane assessora. Tra i primi a prestarle soccorso il consigliere comunale Enzo Romolo Ricci, medico.

La Garau ha ripreso quasi subito conoscenza, ma si è pensato bene di farla accompagnare in ospedale per effettuare esami più approfonditi e per sincerarsi che le sue condizioni di salute fossero ottimali. Il consiglio comunale, iniziato da circa una mezz’ora, è stato momentaneamente fermato al fine di permettere ai soccorsi di assistere la politica.

Una volta certi che la Garau stesse bene, il consiglio ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero la discussione sugli impianti sportivi che tanto stanno a cuore ai massesi, un tema che sta facendo discutere non solo gli appassionati di sport, in grande sofferenza per la mancanza di veri e propri spazi di aggregazione, ma anche la politica, che si sta interrogando per trovare un soluzione concreta che possa mettere d’accordo tutti.