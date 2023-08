Svastiche e frasi di odio sul muro della Linea gotica

CARRARA

Scritte razziste, omofobe e negazioniste sul muro della Linea Gotica. Sono comparse in questi giorni in via del Parmignola a Marina di Carrara sulla facciata del ’Muraglione’ che divide la strada dal fiume . Da anni proprio, su quel muro, c’è un murales raffigurante ildipinto ’Guernica’ di Picasso, simbolo della lotta all’oppressione. Le scritte riportano frasi contro i migranti sbarcati negli ultimi mesi, una svastica, poi la richiesta di tortura per Patrick Zaki, un riferimento a Pacciani il presunto mostro di Firenze. Continuano con l’elogio dell’attacco a Giovanni Falcone, diversi frasi omofobe e addirittura un’esaltazione alla strage di Bologna: "2 agosto 1980, io c’ero".

Infine sulla strada una grande scritta che riporta: "Sant’Anna non è mai accaduta" in riferimento all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema dove il 12 agosto del 1944, per mano dei nazifascisti, sono morte 560 persone di cui 130 bambini. Il muro in questione rientra in quello che è stato il ’catenaccio di Massa’. Nel tratto le difese della Gotica erano concentrate a partire dalla zona del porto fino alla Fossa Maestra, ai bordi della piana di Luni. A ridosso dell’argine sinistro del torrente Parmignola un lungo muro anticarro di alcune centinaia di metri.

Patrik Pucciarelli