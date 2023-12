Suv sbanda in testa coda e finisce fuori strada

I volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano diretta da Maurizio Pietrini hanno un super lavoro in questo periodo. Le recenti emergenze dovute al maltempo li costringono a intervenire giorno e notte a causa di criticità dovute a frane, allagamenti, arterie stradali bloccate da piante precipitate a terra. Ma il loro impegno spazia su ogni genere di intervento, come quello effettuato sabato scorso, quando due radiomobili con 5 operatori si sono portate in località La Valle, a pochi chilometri da Fivizzano, lungo la nazionale 63 del Cerreto dove, probabilmente a causa del maltempo che imperversava, un Suv alla cui guida si trovava una signora di mezz’età di La Spezia – diretta in senso di marcia verso Aulla – è sbandata improvvisamente e dopo una serie di pericolosi testa coda, è finita fuori strada. La donna, visibilmente spaventata, è stata aiutata e tranquillizzata dai volontari che le sono rimasti accanto fino a quando non sono arrivati i soccorsi.

R.O.