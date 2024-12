Supereroi in corsia dell’ospedale

Una mattinata piena di emozioni ha colorato il Noa, in cui i bambini della Scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Staffetti Massa 2” hanno incontrato i loro supereroi, i cosplayers della Spider Society. L’evento, arricchito dalla presenza della dirigente scolastica, professoressa Ines Mussi, e della dottoressa Marusca Bonini, in rappresentanza del reparto pediatrico, ha coinvolto anche infermiere e medici, creando un momento di grande unione e positività. I bambini si sono i cimentati nel disegnare la loro mascotte per l’ospedale pediatrico, mettendo in campo tutta la loro creatività e regalando un sorriso a tutti i presenti. La giornata è stata un’occasione per trasformare l’ospedale in un luogo di speranza, allegria e condivisione.