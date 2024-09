Summit nel Parco tra dirigenti e prof. Seminario residenziale sulla scuola

Appuntamento di formazione, crescita e scambio di idee rivolto ai docenti e dirigenti scolastici che operano nella Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano, un territorio che vede coinvolti 80 Comuni di tre Regioni, Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, e sei Province, Modena, Parma, Reggio Emilia, Lucca, Massa-Carrara e La Spezia. La 17esima edizione del seminario residenziale dedicato alla scuola che opera nel Parco dell’Appennino e nel territorio Biosfera, che si svolge a Berceto mercoledì e giovedì riguarda il tema “Noi che camminiamo nell’aria. Confini e attraversamenti al tempo del cambiamento climatico“. La due giorni che coivolge la presenza di circa 200 tra insegnanti e dirigenti scolastici, prende il via con l’intervento di Marco Aime, antropologo e docente all’Università degli Studi di Genova.

Si alternano poi il geofisico Slobodan Fazlagic, l’etnomusicologo Luciano Bosi, la responsabile dei programmi per l’educazione alle Stem al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci Patrizia Cerutti, il poeta Guido Monti e il filosofo del Linguaggio Giuseppe Benelli che dialogherà con la dirigente scolastica Lucia Baracchini. Visioni, linguaggi e suggestioni diverse, quindi, che offrono la possibilità di sperimentare approcci alle didattiche innovative e costruire una base comune per creare una comunità di pensiero all’interno dei gruppi docenti delle scuole delle Riserve di Biosfera. Inoltre, quest’anno per la prima volta, la platea sarà allargata ai docenti di scuole delle due Riserve di Biosfera Emiliano Romagnole: il Delta Po e il Po Grande. Punto di forza del seminario sono i tanti momenti di confronto di gruppo e i laboratori utili a fornire strumenti di lavoro e progettualità.

Sopratutto dai laboratori sono nate negli anni amicizie e progetti didattici tra realtà territoriali ed esperienze diverse. Attività che hanno dato forza alla rete che si è andata creando intorno alla scuola del Parco e di Biosfera e che ha incrementato gli scambi e le contaminazioni, incentivando buone pratiche culturali e fornendo utili spunti di lavoro nel corso dell’anno scolastico. Nella prima giornata, mercoledì alle 9 alla Casa della Gioventù dopo i saluti istituzionali del sindaco Simona Acerbis, il seminario sarà introdotto da Barbara Lori, Assessore alla Programmazione territoriale, della Regione Emilia Romagna, e da Agostino Maggiali, presidente Ente Parchi del Ducato.

Mentre la chiusura dei lavori sarà affidata a Fausto Giovanelli, presidente Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano in dialogo con Luciana Serri, Presidente Macroarea Emilia Centrale. “La Scuola nel Parco“ sarà anticipata da una sessione del seminario riservata ai sindaci e agli amministratori della Riserva di Biosfera, che quest’anno si svolgerà l’11 settembre sempre a Berceto, nella sala “Pier Maria Rossi“, accanto al Duomo, alle 10.30.

