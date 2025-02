Summit con il prefetto sulla sicurezza. Riflettori su furti, truffe e spaccio. L’appello: "Segnalate e denunciate"

Era molto atteso e ieri mattina nella sala consiliare nel Museo degli Agostiniani a Fivizzano si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Massa-Carrara Guido Aprea. All’incontro oltre al sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti in rappresentanza anche dell’Unione Comuni Montana della Lunigiana, erano presenti il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il vicesindaco di Massa Andrea Cella e l’assessore Alice Rossetti, la vicesindaca di Carrara Roberta Crudeli e l’assessore Elena Guadagni, il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri e il sindaco di Licciana Renzo Martelloni. Per quanto riguarda i rappresentanti delle forze dell’ordine, oltre al Questore Santi Allegra, c’erano il colonnello provinciale dei carabinieri Alessandro Dominici e il colonnello provinciale della Guardia di Finanza Massimo Manucci.

L’importante riunione era stata convocata a seguito dei recenti e reiterati furti in abitazioni avvenuti in varie località del territorio. Il sindaco di Fivizzano, da parte sua, ha espresso apprezzamento per il lavoro e l’impegno che le forze di polizia esercitano quotidianamente al fine di contrastare questi reati predatori che hanno interessato l’intero territorio lunigianese. Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, ha condiviso e ribadito l’importanza del lavoro sinergico portato avanti dalla forze dell’ordine, senza mai abbassare la guardia. L’intervento del sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, ha sollevato la problematica legata allo spaccio di stupefacenti, sempre più diffuso anche nel nostro comprensorio.

Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, ha sottolineato l’importanza che rivestono le denunce, alla fine dei dati statistici, per favorire la richiesta di un maggior numero di agenti da destinare all’intera provincia apuana. Il Prefetto, ha rassicurato i sindaci, ricordando l’attenzione e la dettagliata attività d’indagine che le forze di polizia dedicano alla sicurezza del territorio, garantendo l’intensificazione dei dispositivi coordinati di vigilanza e controllo sia della Lunigiana che della costa. Dal tavolo di riunione è stato lanciato un appello ai cittadini al fine di denunciare qualsiasi situazione di violazione e segnalare con la massima tempestività comportamenti sospetti e anomali a polizia e carabinieri. Nel contempo, le amministrazioni si sono rese disponibili nell’incrementare i sistemi di videosorveglianza lungo le strade e nelle aree pubbliche.

"La sicurezza del territorio è una priorità assoluta – ha sottolineato Giannetti – Stiamo lavorando in sinergia con le forze dell’ordine per garantire l’incolumità e la tranquillità che la Lunigiana ha sempre offerto ai propri residenti. Invito la cittadinanza a collaborare attivamente con le autorità preposte segnalando tempestivamente comportamenti sospetti".

Roberto Oligeri