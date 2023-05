Sulle rive del Nilo, ’La stanza sull’acqua’ di Roberto Pazzi

CARRARA

Oggi alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Binelli a Carrara sarà presentato ’La stanza sull’acqua’, ultimo romanzo di Roberto Pazzi, edito La Nave di Teseo. Dialogheranno con l’autore Marzia Dati ed Emanuela Biso. L’evento, patrocinato dal Comune di Carrara, è promosso dall’Accademia Albericiana, dalla sezione apuo-lunense di Italia Nostra “Luigi Biso”, dalla Dickens Fellowship e dall’Archeoclub, grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Un libro che racconta la storia: sulle sponde del Nilo non si vedono che distruzione e presagi di morte. Una nave, bianca e misteriosa, risale a fatica le acque. Un’altra, nera e non meno inquietante, discende il fiume. Entrambe sono l’ultima dimora di due vite specularmente affini, dai legami del sangue al destino iscritto negli astri. Cesarione, presunto figlio di Cesare e Cleopatra, scappa dai Romani che lo temono perché potrebbe compromettere l’ascesa di Ottaviano. Afra fugge dagli Etiopi dei quali è regina non voluta. I loro destini si incroceranno in un amore che ha per casa le acque del Nilo e in una fine inaspettata verso l’oblio e la salvezza.

Roberto Pazzi, poeta, narratore e giornalista tradotto in ventisei lingue, con più di trenta pubblicazioni fra sillogi e romanzi, è considerato uno dei più originali e visionari scrittori italiani. Già collaboratore del “Corriere della sera” e di “The New York Times”, oggi è opinionista di “QN”.