Sul litorale compaiono le scarpe volanti

Per qualcuno sono messaggi di bande di malavitosi, per i più giovani si tratta di una moda degli skaters, per altri una decorazione artistica. Di fatto le numerose scarpe appese in varie parti di Marina, in via Genova, nella centralissima via Venezia hanno scatenato una bufera social. In molti chiedono l’intervento del Comune che provvedano a togliere quelle scarpe appese ai fili della luce che attraversano le principali arterie di Marina da un lato all’altro.

"Una vergogna" scrivono in molti, chiedendo al Comune e a Nausicaa un serio intervento di rimozione di questo brutto spettacolo. Il resto è lo spazio alla fantasia più sfrenata che le scarpe volanti hanno scatenato: addirittura c’è chi le riferisce allo spaccio di droga: un avviso al mercato. Altri hanno parlato di suddivisione di piazze demarcate appunto dalle scarpe volanti, secondo una moda americana che da noi sarebbe arrivata adesso.

I più giovani parlano di scarpe volanti lasciate sui fili dell’alta tensione, ma anche altrove dagli skaters che in questo modo segnano anche loro il territorio e dimostrano la propria ribellione. Una moda che nelle grandi città come Milano e Tornio è già in voga da tempo e che adesso tocca anche la nostra provincia.