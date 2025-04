Successo per l'ottava edizione del concorso Andrea Novani a Montignoso

Un altro grande successo per il concorso artistico e letterario Andrea Novani, giunto all’ottava edizione e organizzato da Ada Massa Montignoso, a cui hanno partecipato centinaia di studenti delle scuole elementari e medie del territorio ma anche 50 autori adulti, nell’apposita sezione, residenti nella provincia apuana ma provenienti anche da altri territori, persino dalla Francia, con 12 finalisti selezionati dalla giuria sia nella poesia sia nel racconto. La premiazione si è svolta sabato alla Torre Marina. "Il premio – come ha già spiegato Rolando Bellè – si pone lo scopo di consolidare nelle menti e nei cuori delle nuove generazioni lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza".

Il consiglio direttivo del premio è composto, oltre che da Bellè, da Anna Maria Ghiso in qualità di segretaria del premio e vice presidente. La giuria è formata da docenti ed esperti in poesia. Il tema di quest’anno era “La scuola che suscita e stimola emozioni”. Nel dettaglio, hanno partecipato 50 adulti con 35 poesie e 15 racconti provenienti da varie regioni d’Italia e un’opera è stata scritta da una poetessa residente a Versailles in Francia; 66 alunni con opere individuali e 25 classi con altrettanti lavori. I giurati sono: Stefano Bessi Carloni, Benedetta Cardone, Antonella Di Rienzo, Morena Pasquini. Negli intermezzi della premiazione Giuseppe Giovannini( 3B Don Milani) ha eseguito al pianoforte pezzi musicali composti da lui. Sono intervenuti per portare un saluto il consigliere regionale Giacomo Bugliani, gli assessori comunali Francesco Mangiaracina e Monica Bertoneri, il vice presidente del consiglio, Daniele Tarantino, e il presidente Uisp provinciale, Giorgio Berti.

I vincitori suddivisi per categoria. Scuola elementare classi prime e seconde, poesia di classe: vince la prima di Romagnano, seconda la Mazzini di Santa Lucia e terza la prima B della Alighieri-La Salle. Fra le classi terze, quarte e quinte: vince la III della Paolini di Castagnetola, seconda la III della Mazzini di Santa Lucia, terza la IV Paolini di Castagnetola. Poesia individuale, elementari, classi dalla terza alla quinta: en plein per Le Grazie, al primo posto Gianmaria Silicani, al secondo Giulio Camardo e al terzo Riccardo Spataro. Elementari, categoria racconto. Per la composizione di gruppo, classi prime e seconde: al primo posto Viola Bordigoni, Anita Fabozzi e Viola Tornaboni; al secondo Kevin Conforto, Federico Menchini e Mattia Torre. Racconto di gruppo, classi dalle terze alle quinte: primo posto per Asia Santucci, Gioia Zanantoni, Amelia Lika e Serena Nicodemi; al secondo Ginevra Del Sarto, Vittorio Michelucci, Marta Sermattei, Matilde Bertolla, Kevin Leka. Racconto di classe, classi terze, quarte e quinte: vince la VB della Alighieri-La Salle, secondo posto per la III di Ortola, terzo posto per la VA Alighieri-La Salle. Racconto individuale: vince Vanessa Guadagni, seconda Viola Sophie Borghini e terza Rachele Malfatti. Scuole medie racconto individuale: primo posto per Caterina Nicolini, seconda Ginevra Mariarita Maccarone, terza Eva Manfredi. Poesia individuale: vince Alice Iacopini, secondo Giuseppe Giovannini. Sezione adulti, dedicata al professo Pietro Zaccagna, ideatore e fondatore del concorso Novani. Poesia: ex aequo al primo posto per Davide Rocco Colacrai e Mariassunta Tornaboni; secondo Luciano Manfredi, terza Egizia Malatesta. Racconto: vince Maria Grazia Cattani, secondo Filippo Lovi, terza Annunziata Ianni.