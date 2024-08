Successo per ’Io corro con te’. Buffon e D’Amico a Treschietto

di Michela Carlotti

Come ogni anno, anche ieri la comunità di Treschietto ha fatto rete a sostegno delle persone più svantaggiate. Erano numerosissimi i partecipanti all’iniziativa denominata "Io corro per te" che l’associazione Aldi Lunigiana ha promosso per la vigilia di ferragosto con il contributo ed il sostegno di tutta la popolazione. "È un evento che ripetiamo da un quinquennio nel periodo di ferragosto per sostenere le iniziative dell’associazione - spiega il presidente di Aldi Lunigiana, Paolo Bestazzoni - e mi sento di ringraziare Adele Malatesta che è l’instancabile motore di questa ormai rodata maratona con varie tappe nella frazione di Treschietto".

Aldi è un’associazione che sostiene le persone con disabilità e le loro famiglie, attiva dal 2002 e che si è saputa far apprezzare consolidando nel tempo le sue iniziative sull’intero territorio lunigianese. "La signora Adele è originaria del posto, poi emigrata nel comprensorio milanese torna ad ogni estate e dà impulso alla comunità con iniziative conviviali e benefiche. Da anni aiuta Aldi nell’evento "io corro per te" e puntualmente programma momenti conviviali in cui riesce a far sedere a tavola l’intera comunità di Treschietto". Ospite ma anche promotore d’onore, Gigi Buffon, che con la moglie ed i figli si trova in questi giorni in villeggiatura nella sua dimora di Treschietto che si trova proprio vicino alla casa del presidente Bestazzoni: legami di vicinato speciali e poi elevati ad un ulteriore livello, quello della solidarietà.

"Un corsa di bambini e una camminata dei meno bambini - spiega compiaciuto il sindaco di Bagnone Giovanni Guastalli - con offerte che vengono devolute alla struttura "Dopo di Noi" voluta dal presidente Bestazzoni, edificata a Filetto e destinata all’ospitalità delle persone con disabilità rimaste senza genitori. Come ogni anno, anche ieri ha partecipato Buffon con lacompagna Ilaria D’Amico e i figli confermando la sua grande sensibilità".