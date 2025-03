Successo per il progetto al bocciodromo

Al bocciodromo di Scorcetoli si è concluso il progetto di Futuro Aperto varato da Fondazione Carispezia con Bocciofila Scorcetoli, Fondazione Con i Bambini, con il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo, Centro Icaro, Società della Salute della Lunigiana con i 3 pomeriggi dedicati al gioco delle Bocce per i giovani. Presenti per la premiazione i sindaci dei Comuni di Pontremoli e Filattiera Jacopo Ferri e Annalisa Folloni, il Presidente Regionale della Federazione Italiana Bocce Toscana Giancarlo Gosti con gli istruttori Enza Lombardi, Stefano Bartoloni e Simone Mocarelli, la campionessa Italiana di Bocce Volo individuale cat. B femminile Pina Cuccaro, il presidente dell’Unione Bocciofila Scorcetoli Giancarlo Michelotti con vari consiglieri Alessandro Bertolini, Bruno Salvini, Valter Clerici, Enrico Ferrari, Igor Lombardi, Giordano Di Bernardo, educatori ed educatrici dei Centri Giovanili Milena Lisoni, Enrica Talamini, Flavia Tozzi, Matteo Ratti, Angelica Arsena, il docente di educazione fisica Geminiano Bertocchi e tanti genitori e nonni dei partecipanti. A chi sostiene che sia uno sport per anziani, tanti giovani e giovanissimi hanno dimostrato l’esatto contrario, divertendosi in campo, tra accosti e bocciate, e sfoderando abilità tecniche e agonismo degni degli sport più popolari.

In questi tre pomeriggi i ragazzi hanno avuto l’opportunità di apprendere le regole, affinare la tecnica e soprattutto farsi nuovi amici, sotto la guida degli istruttori regionali Fib toscana Enza Lombardi, Stefano Bartoloni e Simone Mocarelli. Hanno così scoperto non solo un nuovo sport, ma anche valori fondamentali come il lavoro di squadra, la disciplina, il rispetto per gli avversari. Fib toscana ha preso parte all’iniziativa, ritenendola un ottimo momento di promozione, confidando che ciò possa proseguire in una Scuola bocce con corsi strutturati per l’avviamento.