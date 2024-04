Successo e divertimento al Teatro Guglielmi di Massa con la commedia dialettale "Sogno di una notte di mezza sbronza"

Teatro stracolmo per le tre serate di “Sogno di una notte di mezza sbronza”, commedia brillante in tre atti che ha portato nel pubblico serenità e buonumore. Successo, dunque, della rassegna teatrale in vernacolo promossa dal Comune di Massa e che onora e valorizza il dialetto, ospitando le compagnie al teatro Guglielmi. La rassegna è giunta alla 15ª edizione e con “Sogno di una notte di mezza sbronza” si chiude il secondo dei tre appuntamenti in programma. La commedia, di Eduardo De Filippo, è stata riadattata per il ‘Teatro Comico Dialettale Massese‘ dal maestro regista Fernando Petroli, soddisfatto per l’ottima riuscita.

Il protagonista, Pasquale, interpretato da Roberto Borghini, ha conquistato il pubblico con le sue scene esilaranti e spassose. Pasquale vede in sogno Dante Alighieri che diventa così il suo amico immaginario. Riceve dei numeri da giocare al lotto e vince 40 milioni con una quaterna fissa. Dalla miseria nera la famiglia passa ad un vita agiata ma l’ansia accompagna il povero Pasquale perché quei numeri segnano mese, giorno e ora della sua dipartita. Uno spirito estrapolato da un contesto tragicomico che ha fatto divertire il pubblico, confermando ancora una volta l’eccellenza di questa compagnia, nata nel 1968, e del buon lavoro del regista Petroli.

In scena: Anna Maria Caribotti, Lorenza Tongiani, Max Fagnini, Roberto Battistini, Rita Cappelletti, Francesco Angeloni, Marco Lazzini, Beatrice Cucurnia, Roberto Borghini, Alberto Badiali, Silvana Mignani, Luca Briganti, e i fanti: Stefano, Tommaso, Roberto, Elia, Alice, Gioele, Lorenzo, Eva. Scene: Luciano Turini; direttore di scena: Gino Giannini; musiche: Gabriele Vietina; audio: Alessandro Baccei; suggeritori: Arabella Mosti e Francesca Casani; costumista Lena Bigi; trucco Alessandra Berti. Per motivi organizzativi, il terzo incontro del teatro dialettale previsto dal 10 al 12 maggio 2024 è stato rimandato, come ha recentemente comunicato la compagnia "Pàn fatto ‘n cà".

Angela Maria Fruzzetti