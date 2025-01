Successo di Tecnomar for Lamborghini. Lo yacht ha conquistato gli oceani

The Italian Sea Group conferma il progress di vendite degli iconici motoryacht Tecnomar for Lamborghini 63. Tisg annuncia l’avvio di due ulteriori collaborazioni: Acqua Marine Yacht Monaco e Crm Maritime Ventures Ltd Cipro. L’approccio innovativo di entrambe le società contribuirà a garantire una copertura più ampia nelle rispettive aree di competenza, rafforzando la presenza del Tecnomar for Lamborghini 63 nel settore nautico. Dal 2020 le vendite sono proseguite senza sosta in tutto il mondo, con i Tecnomar presenti nei mari europei tra Sardegna, Capri, Ibiza, Principato di Monaco, Cannes, Saint Tropez e Turchia. Questo yacht, apprezzato da armatrici e famiglie, si distingue per design sportivo e lussuoso ed eccellente navigabilità, rendendolo la scelta ideale per chi cerca eleganza e comfort. Il ridotto pescaggio ha consentito al Tecnomar di conquistare anche tutta l’area americana dall’East Coast alla West Coast e l’area di Dubai e Abu Dhabi, dov’è stato acquistato da importanti armatori. Il Tecnomar è sbarcato anche in Australia, a Sidney e Perth, in linea con il piano di espansione commerciale condiviso da Lamborghini. Il Tecnomar for Lamborghini 63 è rientrato tra i Best of the Best dell’industria del lusso nella categoria ‘Motor yacht Weekend Cruiser’, dopo aver ricevuto anche il premio nella categoria ‘Motor Yacht under 25 meter’ agli International Yacht & Aviation Awards.