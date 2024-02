"Successo della festa di carnevale a Massa: un momento di spensieratezza e allegria con i supereroi"

Una festa di carnevale bella e divertente, che ha permesso ai moltissimi partecipanti di trascorrere qualche ora di assoluta spensieratezza nel nome dei colori e della musica ma soprattutto dei supereroi.

L’iniziativa intitolata “Giornata di carnevale“, promossa dall’associazione Foryou, è stata un successo. Una grande festa piena di principesse, supereroi, tigri, leoni, maghi e chi più ne ha più ne metta. Tante realtà hanno scelto di fare rete per organizzare un momento condiviso e di grande allegria. La polizia municipale di Massa, su impulso del comandante Giuliano Vitali, gli agenti Davide Vanelli e Alessio Vitaloni è stata tra i protagonisti. Sono stati infatti portati al centro Foryou, teatro dell’iniziativa, due grossi scatoloni pieni di coriandoli e stelle filanti, poi la musica ha fatto la parte del leone. Inoltre, la pasticceria Simi di Massa ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa donando tanti dolci con le classiche frittelle di carnevale per un risvolto di grande dolcezza. Non è mancato l’abbraccio del vescovo di Massa Carrara, Mario Vaccari, per i ragazzi del centro che si sono divertiti insieme ai responsabili e gli animatori del centro, attenti e professionali. La festa di carnevale organizzata da Foryou è stata un vero momento di festa e allegria, un raggio di luce.