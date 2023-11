Successo dei ’Luoghi del Natale’. Folla in centro per la prima apertura

Centinaia di bambini hanno incontrato, a Massa, Babbo Natale, Mamma Natale e gli elfi. Un pomeriggio natalizio, quello di domenica, che ha inaugurato i ’Luoghi del Natale’ nel centro storico, una serie di location natalizie dislocate nel centro come la Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale in piazza Aranci, all’interno del ’Bosco Incantato’, e il Salotto di Mamma Natale in via Porta Fabbrica che con Il Bosco dei Folletti in via Cavour sono realizzati in fondi sfitti. I ’Luoghi del Natale’ fanno parte del programma di ’Massa Natale-Un Bosco di Magia’, un alternarsi di appuntamenti che l’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 7 gennaio.

La Casa di Babbo Natale e gli altri luoghi sono stati realizzati, offerti e curati nei minimi dettagli dai commercianti associati nel Ccn con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confimpresa, Agraria Cantarelli, Hotel La Bussola, Imel, Efa, Centro Apuano Revisioni, Il Vetraio, L’aroma del Caffè, Faber, Associazione Aiuto alla Vita, Ottikontatt Piazza Aranci e Nuova Massa Legnami, che ha realizzato la casa di legno.

"Tutti gli eventi e ingressi sono gratuiti – dice Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn ’Massa da Vivere –. Con l’aiuto di tanti volontari ci siamo impegnati per settimane nel curare ogni particolare. Dai ricami e tessuti, agli oggetti posizionati nelle stanze, ai mobili creati appositamente da un falegname, tutto è stato studiato e pensato per rendere i luoghi il più accoglienti possibile. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto nel progetto, le aziende, le associazioni e l’amministrazione comunale. I commercianti hanno dedicato ore e giornate intere del loro tempo libero nel pensare e allestire il tutto per poter regalare ai tanti visitatori un’esperienza unica".

L’Ufficio Postale e La Casa di Babbo Natale , con tanti timbri, letterine e caramelle, saranno aperti dal 1 fino al 24 dicembre. Mamma Natale nel suo salotto in via Porta Fabbrica sarà felice di regalare sorrisi e dolciumi ai bimbi il sabato, la domenica e giovedì 8 dicembre, fino al 24. Nel suo salotto giovedì i bambini potranno sedersi e ascoltare un Racconto di Natale. Stessi giorni per il Bosco dei Folletti in via Cavour, un percorso fantastico alla scoperta del magico mondo della natura incantata. Ogni venerdì il boschetto ospiterà l’Elfa Natura e un laboratorio creativo a tema natalizio. In piazza Bertagnini c’è La Casa di Pan di Zenzero, una dolce casetta che fa da cornice agli eventi del programma natalizio.