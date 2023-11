Marina di Carrara, studenti in spiaggia raccolgono in poche ore una tonnellata di rifiuti

Marina di Carrara, 28 novembre 2023 – Sono servite la grinta e la voglia di fare degli studenti, la capacità di sfidare il freddo, e anche la pioggia, raccogliendo tutte le energie per riuscire a ripulire il tratto di costa di viale Da Verrazzano a Marina di Carrara e mettere nei sacchi neri quasi mille chili di rifiuti. Una tonnellata raccolta in poche ore ieri mattina in condizioni meteo non certo favorevoli. Grazie ai ragazzi dell’istituto tecnico “Galilei” e ai loro insegnanti, che tutti insieme si sono rimboccati le maniche, “Carrara Plastic Challenge” è stata davvero una sfida vinta. Un’iniziativa nata grazie all’amministrazione comunale, alla consulta giovani del Comune di Carrara e alla sua partecipata ‘Nausicaa’.

Di primo mattino si sono ritrovati tutti ieri nell’area antistante il mare e sono stati dotati dalla multiservizi carrarese di sacchi e guanti per la raccolta differenziata della spazzatura disseminata per poi ricevere a fine mattinata una maglietta dedicata all’evento. L’idea iniziale era quella di concentrarsi sugli imballi di plastica abbandonati, ma la buona volontà dei ragazzi li ha portati a non limitare la loro azione e raccogliere anche altri tipi di rifiuto, perfino ingombranti di grosso volume, per un totale di circa una tonnellata di spazzatura varia, tutta separata in modo corretto e quindi avviabile al riciclo.

“Grazie all’impegno della consulta giovani – ha spiegato l’assessore alle partecipate, Carlo Orlandi – è nata una sinergia con Nausicaa e con la scuola Galilei. Ringrazio gli insegnanti e il vicepreside per questa condivisione di intenti e per l’impegno dimostrato, utile alla città e alla formazione delle generazioni future". "Da carrarino sono orgoglioso di questa mattinata – ha aggiunto il vicepreside Luca Bardini – perché è possibile cogliere la sinergia tra Comune, scuola e territorio. E’ bello aver visto al lavoro i ragazzi, così com’è stato bello portarli fuori dalle aule per avere il loro contributo materiale nel rispetto dell’ambiente e del nostro territorio. Questa mattinata rappresenta una vera educazione civica". "Ripeteremo questo tipo di appuntamenti – ha anticipato il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti – anche su altri tratti della costa, continuando a coinvolgere i ragazzi. Con il loro entusiasmo contagioso, possono diventare un veicolo importante per aiutarci a divulgare il rispetto per l’ambiente".

Oltre al vicepreside Luca Bardini, gli altri insegnanti che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso sono stati Gabriele Orsini, Chiara Colotti, Maria Cristina Matelli, Antonietta Grande, Laura Bruschi e Marina Bonati.