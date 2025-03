Studenti regalano il sorriso ad anziani indigenti. Il progetto del Pacinotti insieme alla Diocesi

Per un sorriso smagliante sono in arrivo le dentiere della solidarietà. Saranno gli studenti dell’Istituto odontotecnico Pacinotti-Belmesseri a costruire protesi gratis per persone non abbienti. Un progetto che desidera concretamente promuovere il sostegno ad anziani indigenti con problemi di masticazione. L’iniziativa che si chiama ’Un sorriso per tutti’ è stata presentata ieri mattina alla sede di Pontremoli dell’Istituto Pacinotti Belmesseri alla presenza della dirigente scolastica Lucia Baracchini, del vescovo diocesano Mario Vaccari, del sindaco Jacopo Ferri, della coordinatrice della Società della Salute Angela Neri, degli insegnanti e studenti del corso odontotecnico. C’erano anche il direttore della Caritas diocesana don Maurizio Manganelli e il vice Pier Luigi Perinelli assieme ai coordinatori dei Centri di Ascolto di Bagnone-Villafranca Edamo Barbieri e di Pontremoli Alessio Bocconi. Introducendo il progetto la preside ha ringraziato il professor Stefano Rubini che già qualche anno fa aveva promosso un’analoga iniziativa poi stoppata dal Covid.

"Il corso odontotecnico non è solo una scuola che prepara alla professione di un indirizzo specifico - ha detto - ma anche una palestra per la formazione della persona. Questo è un progetto che può dare una declinazione diversa del rapporto scuola-lavoro, nello stesso tempo ha una rilevanza relazionale, umana e pedagogica unica". Anche il vescovo ha sottolineato i due obiettivi fondamentali dell’iniziativa: "Offrire l’opportunità di accesso a un piano di trattamento odontoiatrico completamente gratuito e permettere agli studenti di acquisire non solo maggior competenze professionali, ma anche la consapevolezza dell’esistenza di realtà meno fortunate". I pazienti in condizione di effettiva povertà verranno individuati dalla Caritas diocesana. Mentre l’ambulatorio odontoiatrico, che stipulerà una convenzione con Caritas, avrà il compito di prendere l’impronta, preparare il cavo orale del paziente e posizionare la protesi. II trasporto delle impronte, di altri eventuali accessori e dei manufatti, dallo studio odontoiatrico all’Istituto Pacinotti-Belmesseri, verrà garantito dai volontari Caritas. I materiali per la preparazione delle dentiere verranno forniti gratuitamente dalla ditta Ruthinium, con sede a Badia Polesine. Il progetto si realizza con la collaborazione degli studi dentistici Dental Digi di Villafranca (Silvia Tarantola), Pierangelo Giumelli (Pontremoli) Mercurio Media di Aulla (Francesco Bartoli), Laboratorio odontotencico di Carrara odt Claudio Cafarelli. La Caritas vuole favorire la salute di chi fatica ad arrivare alla fine del mese. e non può permettersi le cure odontoiatriche perché troppo costose. Quattro famiglie su 10 non vanno dal dentista, soprattutto per problemi economici. A dirlo, è l’indagine Istat sui consumi delle famiglie nel biennio 2022-2023 rielaborata da Key-Stone, osservatorio di ricerca specializzato nel settore dentale.

"Questa è una risposta che nasce da un’esigenza sociale importante e dà la forza agli enti pubblici di diventare partner di progetti che aiutano a colmare la distanza che esiste tra il servizio sanitario e la posizione di cittadini che in numero sempre maggiore si rivolgono al volontariato per le difficoltà di accesso a cure fondamentali", ha detto il sindaco Ferri. "Questa proposta è una boccata d’aria pura - ha aggiunto Edamo Barbieri - una scelta etica e solidale di chi ha deciso di mettere a disposizione le sue competenze e il suo tempo per donare un sorriso migliore a chi non ne ha la possibilità".

Natalino Benacci