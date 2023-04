Studenti in visita alla centrale idroelettrica

Alla scoperta dell’energia green: il Comune di Licciana apre alle visite la centrale idroelettrica di Ponterotto. Così gli studenti di tutte le classi delle scuole medie del Comune potranno visitarla. Un’occasione speciale quella voluta dal sindaco Renzo Martelloni, per far conoscere ai ragazzi uno dei metodi utilizzati per la generazione di energia alternativa e rinnovabile. Quella centrale ha un importante valore storico, era di proprietà della Montecatini, era stata costruita per fornire energia al vecchio jutificio. Era stata donata al Comune di Licciana negli anni ’80, come testimoniano le foto appese alle pareti, tutte da guardare. Ha ottime potenzialità, si trova sul torrente Taverone che in in periodi di pioggia ha una grande capacità di acqua. L’amministrazione Martelloni aveva già deciso di puntare sulla centrale idroelettrica quando, circa sei anni fa, dopo anni di inutilizzo e abbandono, la precedente era arrivata a un momento di stallo, indecisa tra vendita e concessione. Così, appena iniziato il suo mandato, il sindaco ha colto l’occasione investendovi oltre 200mila euro per far sì che tornasse a funzionare. "E’ stato un investimento sul futuro - ha detto - Sono contento che la dirigente scolastica abbia accettato la mia proposta di far visitare la centrale ai ragazzi. Abbiamo messo tanto impegno nel recuperare questa risorsa, e sono sicuro che sarà una visita davvero interessante e istruttiva. Non vediamo l’ora di accogliere gli studenti".

Monica Leoncini