Studenti e Anpi ricordano Aldo Salvetti

Domani sono in programma alcune iniziative per ricordare il partigiano Aldo Salvetti nell’80° anniversario dell’uccisione per mano nazifascista. Iniziatiative in varie località organizzate congiuntamente dalla sezione dell’Anpi di Massa Patrioti Italiani Linea Gotica e dall’istituto Barsanti, sede Salvetti, di Massa. Il titolo è già un programma: ’Aldo Salvetti, la scelta di R’Esistere’.

Si parte con gli omaggi delle scuole. Alle 9 ci sarà la commemorazione al cippo dedicato a Salvetti in località Castagnola. Quindi, alle 9.30, in contemporanea, sarà inaugurata la targa a lui dedicata in via Castagnola di Sopra; ci sarà una deposizione di fiori alla sede Salvetti dell’istituto Barsanti a cura degli studenti; un’altra deposizione di fiori sarà alla teca ’I sentieri della Memoria’ in via Salvetti da parte della scuola primaria Battistini di Mirteto; e infine, a Marina di Carrara, saranno deposti di fiori in via Salvetti a cura degli studenti dell’Einaudi Fiorillo sempre dell’istituto Barsanti.

Le celebrazioni, alle 10.30, si sposteranno a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza. Dopo i saluti della dirigente scolastica Addolorata Langella e della presidente dell’Anpi di Massa Elena Cordoni, sono previsti gli interventi del nipote di Salvetti, Aldo Tamagna, del fumettista Giulio Peranzoni e dello storico Massimo Michelucci. Ci sarà anche la presentazione del fumetto realizzato dalla classe 3ª A del Salvetti dedicato al partigiano ucciso. A questo proposito, nel corso dell’evento, sarà allestita una mostra con le riproduzioni dei pannelli del fumetto di Giulio Peranzoni. Infine ci sarà l’orazione ufficiale da parte dell’assessora regionale Alessandra Nardini.