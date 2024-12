Studenti battono i prof sul campo da volley

Come consuetudine, prima delle festività natalizie, alla palestra dell’Istituto Barsanti di Massa si è tenuta una partita di volley tra studenti e professori. Si tratta della ’Challenge Cup Barsanti’ che ha visto la vittoria degli alunni contro i professori al termine di tre tiratissimi set. Dopo aver vinto un set per parte, si è arrivati al super tie-break decisivo che ha visto la vittoria, sul filo di lana, per 25-23, da parte degli studenti nei confronti del sestetto dei professori capitanati da Alberto Rappelli. Una partita intensa e agonisticamente aspra in un susseguirsi di vantaggi altalenanti. Al termine della partita c’è stato il cosiddetto ’terzo tempo’ tra le rispettive squadre, un momento fondamentale di condivisione e rispetto di momenti di vita sportiva, importanti per i futuri cittadini. L’Istituto Barsanti crede nello sport come momento di interazione, di empatia, come trasmissione di valori a ragazzi e ragazze. Tutto questo grazie anche all’infaticabile lavoro del capo dipartimento di Scienze motorie, Maurizio Fatticcioni, nell’occasione anche arbitro della partita, e grazie a tutti i colleghi che hanno giocato e tifato in questa bellissima sfida. Ecco le due formazioni.

Professori: Rappelli, Caruso, Paradisi, Canestrelli, Fontanelli, Bernamonti e Serpi.

Studenti: Simonetti, Margarita, Traggiai, Piacentini, Barducci, Bianchi, Orrico, Giorgini e Vignali.