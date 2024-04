Straniero pericoloso rimandato in Marocco

Allontanato dal territorio nazionale uno straniero pericoloso. La Questura, nell’ambito dell’attività di controllo, ha allontanato un pericoloso soggetto straniero che è stato rimpatriato nel proprio paese di origine. La squadra volante del Commissariato di Carrara, aveva effettuato diversi interventi nei confronti di un cittadino, 36enne del Marocco, disoccupato, che creava problemi alla cittadinanza per le proprie condotte moleste ed aggressive. In particolare, era solito aggregarsi con altri connazionali nei luoghi dello spaccio, creando rumori e molestie.

A seguito di tali interventi della volante, lo straniero era stato colpito da un provvedimento di espulsione, al quale lo stesso non aveva ottemperato, continuando a mantenere una condotta molesta. Pertanto, dopo essere stato nuovamente controllato, personale dell’Ufficio Immigrazione riusciva, non senza fatica perchè privo di documenti, a identificarlo compiutamente attribuendone con certezza la nazionalità marocchina. Pertanto, in accordo con le autorità marocchine, tenuto conto della sua pericolosità sociale, l’uomo con precedenti tra l’altro per reati contro la persona, violenza sessuale, rapina, furto, e in materia di stupefacenti, è stato accompagnato tramite l’Ufficio Immigrazione al Cpr di Palazzo San Gervasio e poi rimpatriato con volo charter in Marocco. L’attività di collaborazione tra i vari uffici di polizia ha, dunque, permesso di dare una pronta risposta alle richieste di sicurezza della cittadinanza ottenendo, altresì, con il contributo dell’Ufficio Immigrazione di allontanare in maniera definitiva un soggetto che con le proprie condotte antisociali costituiva un pericolo per la collettività.