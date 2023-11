Strage di Nassirya, omaggio a Enzo Fregosi

Il Comune di Tresana nella ricorrenza del ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 18 novembre del 2003, organizza per la giornata di oggi una celebrazione. Che inizia alle 10.15 nella piazza intitolata a Enzo Fregosi, croce d’onore alle vittime del terrorismo, medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica, medaglia d’oro di vittima del terrorismo. Per l’occasione interverranno le massime autorità civili e militari e la vedova dell’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri Enzo Fregosi, la signora Paola Coen Gialli, che porterà la sua testimonianza. Durante la cerimonia si esibirà inoltre la Fanfara della scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei Carabinieri. Questo il programma della manifestazione: inizio alle 10.15 con il ritrovo delle autorità, poi la cerimonia prenderà il via alle 10.30.