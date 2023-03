Storie d’erbe e d’amore Incontro con Pardini al convento Cappuccini

L’antica saggezza nelle radici di un popolo. Sicuramente un pomeriggio diverso quello in programma per venerdì 17 al Convento Cappuccini di Massa. Un appuntamento all’interno di un corso già avviato, organizzato dall’associazione Padre Damiano, e dedicato al riconoscimento delle Erbe Spontanee Commestibili. In “cattedra” i docenti Erica Carlotti e Giovanni Novani con la collaborazione di Adamo Paolini. E venerdì, alle 16, un incontro di approfondimento con Marco Pardini che parlerà delle Erbe apuane, con particolare riferimento a quelle utilizzate nelle cure tradizionali tipiche nelle nostre montagne e come queste abbiano da sempre avuto legami con la spiritualità.

Pardini è un naturopata molto conosciuto, operatore di medicina tradizionale, esperto di Etnobotanica ed Etnomedicina. Da diversi anni è un divulgatore televisivo di questi argomenti, per cui molto conosciuto e apprezzato. Racconta di erbe, storie, luoghi, fioriture: "non volevo che tutto questo finisse nell’oblio, questo antico sapere svanisse nel tempo" ha detto. Si serve delle erbe come un pittore si serve dei colori, come un musicista dello spartito e del suo strumento; in fondo le piante sono "nostre compagne di viaggio, l’uomo e le piante sono in stretta relazione".

Leggere i suoi numerosi libri è utile, da “Il Piantastorie” al recente “La casa delle parole ritrovate, storia d’erbe e di amori sussurrati”. Le sue radici sono nella terra che lo ha visto nascere: "Ringrazio la mia radice Apuana, la fortuna di essere cresciuto tra le gole di questi monti sacri. Per i colori, per i panorami e per i tramonti". Un professionista Marco Pardini capace di affascinare con le parole, col suo senso poetico, con il suo amore per la natura.

Le sue particolari doti saranno ancor più esaltate dalla presenza di Massimo Betti, titolare della storica Farmacia Betti di Bagni di Lucca, nata nel lontano 1709, discendente da una famiglia piena di cultura e di scienza, specializzato anche in fitoterapia, medicina naturale e funzionale, grande esperto anche di erbe. Marco e Massimo dialogheranno durante l’incontro nel convento dei Cappuccini di Massa, a ingresso libero, organizzato dall’associazione Padre Damiano

