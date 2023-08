Storia e musica del ’900 Cittadini protagonisti del viaggio nel passato

Un viaggio nel passato tra ’Storia e musica del XX secolo’ in piazza Medicea a Fivizzano: è il titolo dell’originale evento organizzato nei giorni scorsi dall’ Associazione Mamme su idea della presidente Maria Trivelli. Sono stati narrati alcuni importanti avvenimenti che nei decenni hanno segnato la storia mondiale di tutto il ‘900, accompagnati dalla proiezione di foto e seguiti da balli, canzoni e coreografie create dagli abitanti delle varie frazioni, arricchite con simboli, costumi e aneddoti. La rappresentazione è stata assegnata alle varie frazioni del comune di Fivizzano, i cui abitanti si sono esibiti nel canto con coreografie a tema, mentre le danze sono state affidate ai ballerini delle scuole Lunidanza di Villafranca e Happy Dance di Monzone.

"Un successo al di là di ogni aspettativa - dichiara Maria Trivelli - sia per la spettacolare performance di ciascun partecipante, sia per la grande affluenza di pubblico. Piccoli, giovani e adulti hanno impiegato le proprie energie, idee e capacità in costante armonia, per regalare agli spettatori questo innovativo evento che sarà riproposto per l’estate 2024". Le esibizioni sono state valutate da una giuria di cinque esperti nelle varie discipline che hanno premiato i vincitori alla presenza del sindaco Gianluigi Giannetti: per la categoria canto è stata assegnata la vittoria ad Ester Rossini della frazione di Sassalbo che, per la rappresentazione degli anni ‘60, ha interpretato la canzone ’Non credere’ di Mina. La categoria ballo è stata vinta dai ballerini della scuola Lunidanza con la loro esibizione di Hip-Hop degli anni ‘80. Infine, premiata la coreografia anni ‘50 creata e rappresentata dagli abitanti delle frazioni di Fivizzano, Cormezzano e Caugliano.

"Colgo l’occasione - conclude la presidente - per ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta ed affiancata. Senza di loro lo spettacolo non sarebbe riuscito così bene".

Michela Carlotti